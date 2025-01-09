Святки на Щёлоковском хуторе

8 января в Музее-заповеднике "Щёлоковский хутор" прошёл традиционный фольклорно-этнографический праздник "Хуторские Святки. Страшно весело!".
Гостей ждало знакомство с нижегородскими святочными традициями, весёлые игры, танцы, незабываемые сценки из народной жизни, вертепное представление, святочные хулиганства, ряженные святошники, а также колядки и таусени в исполнении фольклорно-этнографических ансамблей.
Святки продолжатся до Крещения - 19 января.
Фото: Александр Воложанин
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