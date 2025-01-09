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Культура и отдых

Святки на Щёлоковском хуторе

09 января 2025 13:23  [70] Культура и отдых

8 января в Музее-заповеднике "Щёлоковский хутор" прошёл традиционный фольклорно-этнографический праздник "Хуторские Святки. Страшно весело!".

Гостей ждало знакомство с нижегородскими святочными традициями, весёлые игры, танцы, незабываемые сценки из народной жизни, вертепное представление, святочные хулиганства, ряженные святошники, а также колядки и таусени в исполнении фольклорно-этнографических ансамблей.

Святки продолжатся до Крещения - 19 января.

Фото: Александр Воложанин

Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
613265
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025
Святки-2025

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Теги:
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Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
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