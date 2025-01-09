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Общество

Депутат Бессараб: незаконные ИП открывают даже в тюрьме

09 января 2025 16:22  [63] Общество

В конце декабря правительство России подготовило и внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с телеканалом "360" отметила, что незаконную предпринимательскую деятельность оформляют даже в местах лишения свободы. И борьба с подобным является давно назревшим вопросом.

"Если переводить средства постоянно на карту физлица, то мы понимаем, что это прямые улики. Поэтому под разными предлогами, в том числе на лиц без определенного места жительства, на старых пожилых родственников оформляются вот такие незаконные ИП для извлечения прибыли", - рассказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Если раньше большинство расчётов осуществлялось наличными, то теперь в основном это безналичные средства. Разумеется, мошенникам легче реализовать свои схемы именно в такой форме.

"Именно с этим будут бороться мои коллеги", - подчеркнула депутат.

Для того, чтобы отслеживать преступления в цифровой среде, по мнению депутата, у правоохранительных органов есть все необходимые инструменты.

Бессараб также напомнила, что уголовная ответственность наступает в случае совершения именно преступления, а не правонарушения, которое не представляет общественной опасности. Если есть признак действительно состава преступления, то дело рассмотрит суд и вынесет соответствующее решение.

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Теги:
Госдума Законопроекты Предприниматели
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