ДТП на Мызинском мосту стало причиной 10-балльных пробок утром 14 января Спорт

В Нижнем Новгороде на Мызинском мосту утром 14 января произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое привело к серьёзным заторам на дорогах.

Как сообщает УГИБДД по Нижегородской области, водитель Hyundai не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Kia, которой управлял 49-летний мужчина. В результате столкновения одну из машин развернуло на проезжей части. Водитель Hyundai получил резаную рану головы. После осмотра медиков госпитализация мужчине не потребовалась.

Это ДТП вызвало значительные затруднения в движении в направлении верхней части города. Обе машины перекрыли движение на мосту, оставив для проезда только одну полосу. Движение было парализовано на улицах Новикова-Прибоя, Ленина, Веденяпина и даже на Южном шоссе. Кроме того, мост был заблокирован в обоих направлениях, что привело к многокилометровым пробкам на улицах Ларина и Гагарина.

Заторы в столице Приволжья оценивались в 10 баллов из 10.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки погиб в ДТП под Выксой.