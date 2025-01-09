В новогодние каникулы мошенники выманили у нижегородцев 13 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В период новогодних каникул в Нижегородской области сотрудники полиции зарегистрировали 50 преступлений, совершённых с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, чаще всего злоумышленники использовали схемы: "Предложение дополнительного заработка" (16 случаев), "Мошенничество при онлайн-покупке" (16), "Звонок от службы безопасности банка" (8) и другие. Всего из-за действий злоумышленников потерпевшие потеряли более 13 млн рублей.

В полиции привели примеры типичных случаев "развода", которые использовали мошенники.

В Нижнем Новгороде с женщиной связался неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании. Он убедил её, что есть возможность заработать на инвестициях в ценные бумаги без каких-либо рисков. Нижегородка при помощи банковского приложения начала переводить на указанные реквизиты свои сбережения. Когда она решила вывести полученный заработок, лжеброкер перестал выходить на связь. Ущерб составил свыше 464 тысяч рублей.

Другой житель областного центра нашёл на интернет-площадке объявление о продаже лодочного мотора. Он связался с продавцом, который прислал реквизиты для внесения предоплаты - 72,4 тысяч рублей. Мужчина перевёл деньги, но мотор ему так и не пришёл, а продавец исчез с площадки.

В Сарове местной жительнице позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который сообщил, что неизвестные получили доступ к её банковскому счету и начали оформлять на её кредиты. Ей рекомендовали оформить "зеркальный кредит", а также перевести все имеющиеся сбережения на "безопасный счёт". Женщина выполнила все указания афериста и отправила на присланные реквизиты 3,2 млн рублей.

Как ранее сообщал телеканал "360", мошенники придумали новую схему обмана россиян: злоумышленники звонят от лица сотрудников МФЦ для взлома аккаунта на "Госуслугах".