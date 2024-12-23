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Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
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Общество

Более 75 катков и хоккейных площадок откроются этой зимой в Нижнем Новгороде

28 декабря 2024 16:30  [62] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде этой зимой будет открыто 78 катков и хоккейных площадок.

Как сообщили в городской администрации, с начала декабря каток открыт парке "Швейцария". Как и в прошлом году, он расположен рядом с детским центром "Вега", в этом году площадку украшает Луна.

Кроме того, работает каток "Катушка" в Автозаводском парке. Входной билет дает посетителям право находиться на катке неограниченное время. Для комфортного отдыха посетителей на катке оборудован отапливаемый гардероб и буфет.

28 декабря бесплатный каток открылся в парке имени 1 Мая на проспекте Ленина. У выхода на лёд расположился шатёр с камерами хранения и бесплатный пункт проката коньков, рядом работает фудкорт.

Также с сегодняшнего дня и до конца февраля будет работать ледовая площадка "Каток на Заречной", которая расположилась возле дома №33 на парковочной зоне около ТРЦ "Муравей". Она будет открыта ежедневно, вход и прокат инвентаря – бесплатные. На территории для посетителей организуют отапливаемый шатер с кулерами с горячей и холодной водой. Кроме того, здесь будет установлены фотозона с каркасными фигурами и led-подсветкой, музыкальное оборудование, санузлы, дополнительное освещение ледового пространства.

По данным депспорта, этой зимой будут залиты под каток 42 хоккейные дворовые коробки по следующим адресам:

Нижегородский район:
ул. Верхне-Печерская, д. 2;
ул. Усилова, д. 6;
ул. Гоголя, д. 47а;
д. Новая;

Советский район:
ул. Малиновского, д. 2;
ул. Белинского, д. 83;
пр. Гагарина, д. 60;
ул. Богородского, д. 12;

Приокский район:
2-ой Кемеровский пер., д. 5;
п. Черепичный, д. 21;
дер. Бешенцево, ул. ЦентРальная д. 131;
дер. Мордвинцево, д. 52А;
сп. Кудьма, ул. Пушкина, д. 54;
сп. Новинки, ул. Центральная, д. 19;
сп. Новинки, пр. Олимпийский 8;
ул. Маршала Жукова, д. 5;
ул. Крылова, д. 14А;

Сормовский район:
ул. Героев Космоса, д. 50а;
ул. Красносормовская, д. 3;
ул. Сутырина, д. 33;
ул. Зайцева, д. 2;
ул. Исполкома, д. 4;
ул. Островского, д. 8;

Канавинский район:
ул. Витебская, д. 66;
ул. Весенняя, д. 29;

Московский район:
ул. Народная, д. 38;
ул. Рябцева, д. 10;
ул. Чаадаева, д. 30;
пр. Героев, д. 30;

Ленинский район:
ул. Героя Попова, д. 4;
пер. Райниса, д. 7;
ул. Дачная, д. 32 (ФОКОТ);
ул. Подводников, д. 29;

Автозаводский район:
ул. Дьяконова, д. 20;
пр. Кирова, д. 20/14
пр. Октября, д. 16;
ул. Веденяпина, д.16;
ул. Пермякова, д. 46;
пр. Ильича, д. 38;
ул. Мончегорская, д. 34;
ул. Бахтина, д. 1а;
ул. Южное шоссе, д. 20А.

Специалисты обещают закончить все работы по заливке до Нового года. В городском депспорта также отметили, что для нижегородцев запланированы массовые катания на стадионах "Чайка", "Труд", "Водник", ледовых аренах Дворца спорта "Заречье" (Ленинский район) и "Северная звезда" (Автозаводский район).

Кроме того, залить катки планируется на территории 25 муниципальных образовательных организаций Нижнего Новгорода:

Автозаводский район:
МБОУ школа №5 (ул. Мельникова, д. 31);
МБОУ школа №20 (ул. Южное шоссе, д. 23г);
МБОУ школа №37 (ул. Южное шоссе, д. 49а);
МБОУ школа №59 (ул. Советской Армии, д. 15);
МБОУ школа №111 (ул. Веденяпина, д.30а);
МБОУ школа №125 (ул. Пермякова, д. 26);
МБОУ школа №128 (ул. Мончегорская, д. 33а);
МБОУ школа №145 (19-ая линия, д. 25);
ЦДТ "Восток" (ул. Смирнова, д.13а);

Приокский район:
МБОУ школа №32 (ул. Академика Лебедева, д. 3);
МБОУ школа №48 (ул. Бонч-Бруевича, д. 11а);
МБОУ школа №174 (микр. Щербинки-1, д.30);

Московский район:
МБУ ДО "ДЮСШ "Полет" (ул. Чаадаева, 16Б);
МАОУ школа №70 (ул. Коминтерна, 21);
МАОУ школа №172 (ул. Мирошникова, 4а);

Сормовский район:
МБОУ школа №76 (ул. Мокроусова, д. 24);
МАОУ школа №79 (ул. Зайцева, д. 18А);
МБОУ школа №156 (ул. Меднолитейная, д. 1А);
МБОУ школа №27 (ул. Кораблестроителей, д. 25А);
МАОУ школа №84 (ул. Баренца, д. 18);

Нижегородский район:
МБОУ школа №35 (ул. Фруктовая, д.8);
МАОУ школа №103 (ул. Верхне-Печерская, д. 10);
МАОУ школа №22 (ул. Верхне-Печерская, д. 5а);

Канавинский район:
МБОУ школа №121 (ул. Тонкинская, д. 4);
МАОУ школа №176 (ул. К. Маркса, д. 17);

Ленинский район:
МАОУ гимназия № 184 (пр.Ленина, д.61, корп.6);
МАОУ лицей № 180 (пр. Ленина, 45/5).

В департаменте образования администрации Нижнего Новгорода отметили, что допуск на территорию ледового объекта муниципальной образовательной организации для несовершеннолетних в присутствии родителей будет осуществляться по отдельному графику, согласованному с руководством образовательной организации.

Ранее сообщалось, что каток у ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде оборудуют за 24 млн рублей.

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Теги:
Каток Новый год
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