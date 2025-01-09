Шесть купелей подготовили для Крещенских купаний в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде готовятся к празднованию Крещения Господня. Несмотря на аномально тёплую для января погоду, традиционные купания состоятся, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

В этом году с учетом погодных условий было пересмотрено размещение купелей. Власти решили, что заход в воду будет организован только с берега, а палатки для переодевания также разместят на суше. Кроме того, на местах проведения купаний будут дежурить спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов, волонтёры и народные дружины.

Шалабаев подчеркнул, что для безопасности горожан число официальных купелей ограничили шестью. Они будут расположены по следующим адресам:

- Гребной канал (напротив судейской вышки);

- второе озеро на Щёлоковском хуторе;

- парковое озеро на территории стадиона "Труд" (бульвар Юбилейный, 30);

- озеро Автозаводского парка 2-ой очереди (улица Героя Смирнова);

- озеро Силикатное (проспект Ленина, 25 А);

- территория Храма святого равноапостольного князя Владимира (деревня Сартаково).

Мэр города напомнил, что для предотвращения несчастных случаев необходимо выбирать только официально оборудованные места для купания.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило у синоптиков, что в 2025 году крещенских морозов ждать не приходится.

Напомним, в ночь на 19 января в областном центре пройдут праздничные богослужения.