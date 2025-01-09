Три бизнесмена делят здание у Нижегородского кремля через суд

В Нижнем Новгороде продолжается судебный спор из-за гостиницы "Домино", расположенной в Почаинском овраге у стен кремля. Разбирательство ведется между предпринимателями Валерием Мачхелянцем и Владиславом Юнановым с одной стороны и Игорем Храбровским — с другой. Все трое были соучредителями компании ООО "Дайден", владеющей отелем.

Весной 2023 года Храбровский покинул состав учредителей и потребовал выплаты стоимости своей доли в уставном капитале. Оценка составила 30,4 млн рублей, из которых компания добровольно выплатила 13 млн и дивиденды. Оставшуюся сумму — 17,4 млн рублей — предприниматель потребовал через суд.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, постановив взыскать с ООО "Дайден" 13,64 млн рублей основного долга и около 2,24 млн процентов. Однако компания оспорила стоимость доли, представив альтернативную оценку в 18,15 млн рублей. Несмотря на это, 14 января Арбитражный суд Волго-Вятского округа отказал в кассационной жалобе, оставив решение в силе.

Тем временем Мачхелянц и Юнанов также вышли из состава учредителей, передав свои доли родственникам. Теперь они требуют от компании выплаты их долей. Игорь Храбровский, в свою очередь, оспаривает их действия. Заседания по новым искам назначены на 20, 21 января и 10 февраля. Суд предложил сторонам урегулировать конфликт мирно.

Гостиница "Домино" занимает 840,2 кв. м и включает 12 номеров. Ранее ООО "Дайден" пыталось продать объект за 87 млн рублей, но покупателей не нашлось.