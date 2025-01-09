Вводить туристический налог в Нижнем Новгороде не планируется Культура и отдых

Фото: архив правительства Нижегородской области

В 2025 году в Нижнем Новгороде не будут вводить туристический налог. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно региональной политике, с 2025 года туристический сбор начнет действовать в трех муниципальных округах Нижегородской области — Городецком, Балахнинском и Кстовском. Как ранее поясняли в министерстве туризма региона, решение о введении налога остается за муниципалитетами, а собранные средства направят на развитие территорий.

Несмотря на это, власти Нижнего Новгорода пока не рассматривают возможность введения такого сбора.

"На 2025 год внедрение туристического налога в Нижнем Новгороде не запланировано", — подчеркнули в муниципалитете.

Ранее нижегородцам объяснили, как введение турналога повлияет на цены в отелях.