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Культура и отдых

Вводить туристический налог в Нижнем Новгороде не планируется

18 января 2025 09:00  [88] Культура и отдых

Фото: архив правительства Нижегородской области

В 2025 году в Нижнем Новгороде не будут вводить туристический налог. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городской администрации.  

Согласно региональной политике, с 2025 года туристический сбор начнет действовать в трех муниципальных округах Нижегородской области — Городецком, Балахнинском и Кстовском. Как ранее поясняли в министерстве туризма региона, решение о введении налога остается за муниципалитетами, а собранные средства направят на развитие территорий.  

Несмотря на это, власти Нижнего Новгорода пока не рассматривают возможность введения такого сбора.

"На 2025 год внедрение туристического налога в Нижнем Новгороде не запланировано", — подчеркнули в муниципалитете.

Ранее нижегородцам объяснили, как введение турналога повлияет на цены в отелях.

 

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Теги:
Налоги Туризм
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