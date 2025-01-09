Более 70 застройщиков Нижегородской области приняло участие в семинаре об изменениях законодательства Экономика

фото: правительство Нижегородской области

Более 70 представителей строительных и проектных организаций Нижегородской области посетили семинар о нововведениях в градостроительном законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Видеоконференцию для застройщиков провели специалисты регионального министерства строительства. Тема семинара - изменения действующего градостроительного законодательства, вступающие в силу в 2025 году.

"На мой взгляд, встреча с представителями строительного сообщества прошла более чем продуктивно. Открытый диалог с застройщиками позволил детально обсудить внесенные в законодательство изменения и вопросы, на которые стоит обратить особое внимание при обращении за получением разрешительной документации. Полученная информация поможет представителям строительного сообщества оперативно провести необходимые мероприятия и внедрить новые принципы работы", - отметила начальник управления информатизации и выдачи разрешительной документации Минстроя Любовь Николаева.

Участники встречи рассмотрели нововведения, вступившие в силу с 1 января текущего года. В их числе - изменение размера госпошлин за постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, а также особенности согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и предоставления копии решения об установлении либо изменении зоны с особыми условиями использования территорий.

Также представителей строительной отрасли проинформировали о продлении еще на один год нормы законодательства, предусматривающей возможность внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения без учета предельных сроков направления соответствующего заявления. Положение применимо в отношении разрешений на строительство объектов, выданных до 1 января 2023 года, по которым не получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Норма будет действовать до 1 января 2026 года.

Особое внимание в рамках мероприятия было уделено изменениям положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, определяющих порядок выдачи разрешений на строительство в границах территорий, которые подлежат комплексному развитию. Новые требования вступят в силу 1 марта 2025 года. Нововведения, в частности, касаются проверки требований соблюдения очередности планируемого развития территорий, а также сроков реализации объектов жилого, производственного, общественно-делового назначения и объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Участникам мероприятия также напомнили о случаях, не требующих получения разрешения на строительство.

Как сообщалось ранее, несколько домов снесут для проекта КРТ на Большой Перекрестной в Нижнем Новгороде.