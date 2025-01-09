Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 января 2025 12:49  [78] Более 70 застройщиков Нижегородской области приняло участие в семинаре об изменениях законодательства
18 января 2025 10:00  [333] Стоимость авто с пробегом в Нижегородской области снизилась на 20%
17 января 2025 19:15  [369] Стабильное снабжение: как ОМТС АПЗ обеспечивает бесперебойную работу завода
17 января 2025 15:57  [1246] Евгений Люлин напомнил нижегородцам о "периоде охлаждения" при получении кредита
17 января 2025 14:16  [403] Нижегородское правительство перечислит более 1 млрд рублей на проценты по кредитам
17 января 2025 11:26  [404] Нижегородские предприятия получили более 870 млн рублей на компенсацию экспортных транспортных расходов
17 января 2025 10:29  [486] Спрос на работников торговли и сварщиков вырос в Нижегородской области
16 января 2025 19:12  [540] Более 500 строителей М-12 в Бутурлинском районе наконец-то получили зарплату
16 января 2025 18:16  [368] Бензин подорожал в Нижегородской области почти на 12% за год
16 января 2025 15:17  [948] Новый завод построят в Дзержинске
Экономика

Более 70 застройщиков Нижегородской области приняло участие в семинаре об изменениях законодательства

19 января 2025 12:49  [78] Экономика
фото: правительство Нижегородской области

фото: правительство Нижегородской области

Более 70 представителей строительных и проектных организаций Нижегородской области посетили семинар о нововведениях в градостроительном законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Видеоконференцию для застройщиков провели специалисты регионального министерства строительства. Тема семинара - изменения действующего градостроительного законодательства, вступающие в силу в 2025 году.

"На мой взгляд, встреча с представителями строительного сообщества прошла более чем продуктивно. Открытый диалог с застройщиками позволил детально обсудить внесенные в законодательство изменения и вопросы, на которые стоит обратить особое внимание при обращении за получением разрешительной документации. Полученная информация поможет представителям строительного сообщества оперативно провести необходимые мероприятия и внедрить новые принципы работы", - отметила начальник управления информатизации и выдачи разрешительной документации Минстроя Любовь Николаева.

Участники встречи рассмотрели нововведения, вступившие в силу с 1 января текущего года. В их числе - изменение размера госпошлин за постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, а также особенности согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и предоставления копии решения об установлении либо изменении зоны с особыми условиями использования территорий.

Также представителей строительной отрасли проинформировали о продлении еще на один год нормы законодательства, предусматривающей возможность внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения без учета предельных сроков направления соответствующего заявления. Положение применимо в отношении разрешений на строительство объектов, выданных до 1 января 2023 года, по которым не получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Норма будет действовать до 1 января 2026 года.

Особое внимание в рамках мероприятия было уделено изменениям положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, определяющих порядок выдачи разрешений на строительство в границах территорий, которые подлежат комплексному развитию. Новые требования вступят в силу 1 марта 2025 года. Нововведения, в частности, касаются проверки требований соблюдения очередности планируемого развития территорий, а также сроков реализации объектов жилого, производственного, общественно-делового назначения и объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Участникам мероприятия также напомнили о случаях, не требующих получения разрешения на строительство.

Как сообщалось ранее, несколько домов снесут для проекта КРТ на Большой Перекрестной в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph