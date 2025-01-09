Нижегородским бюджетникам повысят зарплату на 4,5% с января 2025 года Экономика

С 1 января 2025 года зарплата работников муниципальных предприятий и учреждений Нижнего Новгорода увеличится на 4,5%. Соответствующее постановление было опубликовано 22 января на официальном сайте мэрии.

Корректировка затронет тех сотрудников, на которых не распространяются федеральные указы, такие как "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", а также другие акты, касающиеся защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также в 2025 году ожидается повышение окладов для чиновников в мэрии и городской думе Нижнего Новгорода на 11,7%. Несмотря на повышение, оклад специалиста в мэрии, даже после увеличения, останется на уровне 9,8 тысячи рублей. В связи с этим и.о. директора департамента кадровой политики Елена Крутова назвала такую сумму зарплаты до смешного низкой.