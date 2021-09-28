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Политика

Суд приговорил братьев Глушковых к 9 и 11 годам колонии

07 октября 2021 14:57  [124] Политика
Александр Глушков

Александр Глушков

Фото: с сайта администрации Балахнинского района

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд приговорил братьев Глушковых к 9 и 11 годам колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, Балахнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы Балахнинского района и экс-депутата Земского собрания Балахнинского района Александра Глушкова и его брата Владимира.

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы Александр Глушков вместе с братом – Владимиром Глушковым – бывшим депутатом Земского собрания Балахнинского района, а также их юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и первым заместителем главы администрации Балахнинского района Еленой Бутусовой провели мошенническую схему.

Под видом реконструкции комплекса автостанции в Балахне на данном земельном участке по поддельной проектной документации возвели двухэтажный торговый центр. При этом, все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры были снесены и изменена планировка его территории.

В результате этого жители Балахнинского района были лишены транспортного узла. Вместе с тем, лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 33 млн рублей.

Кроме того, установлено, что в 2016 году Александр Глушков также совместно с Владимиром Глушковым, Анной Игнашевой, Владимиром Прядиловым и Еленой Бутусовой под видом необходимости изъятия для муниципальных нужд земельного участка под бывшим кинотеатром "Восток" в Балахне, организовали и провели незаконную схему обмена данного участка на шесть других, расположенных в городе Балахне. В результате этого незаконно из муниципальной собственности был отчужден участок, расположенный на площади Правдинского радиозавода, относящийся к скверу, приватизация которого прямо запрещена законом. На данном земельном участке Глушковыми и другими участниками организованной преступной группы также планировалось строительство торгового центра.

Суд назначил подсудимым наказания от 9 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100,5 млн рублей. Также мужчины не смогут занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что другим участникам по делу братьев Глушковых: Михаилу Громову назначено наказание - 6 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей, Владимиру Прядилову – 7 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей, Елене Бутусовой – 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Теги:
Балахнинский район Мошенничество Суды
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