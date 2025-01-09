Ещё два дома на улице Самочкина расселят весной 2025 года Общество

Фото: ГК "Самолет"

Компания "Самолет" до конца первого квартала текущего года планирует расселить ещё два ветхих дома на улице Самочкина в Нижнем Новгороде, которые вошли в программу комплексного развития территории (КРТ). Как сообщает пресс-служба девелопера, в новые квартиры будут переселены 34 семьи.

В прошлом году компания расселила жильцов семи домов. В общей сложности в новые квартиры переехали 94 семьи.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и московская девелоперская группа "Самолёт" подписали соглашение, в рамках которого будет реализован крупный инвестиционный жилой проект стоимостью около 14 млрд рублей. Он расположится в Ленинском районе областного центра - в границах улиц Дружбы, Энтузиастов и Самочкина, на месте домов ветхого и аварийного фонда. Реализация проекта позволит создать около 1000 рабочих мест.

На месте 39 старых домов возведут многоэтажки, детский сад на 320 мест и двухэтажный пристрой поликлиники. Проект строительства первого дома получил положительное заключение экспертизы в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заключила 16 договоров о строительстве жилья по КРТ.