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Еще 20 тонн гумпомощи направлено в зону СВО при участии НИУ Президентской академии

29 января 2025 13:27  [103]

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В январе Нижегородский институт управления Президентской академии принял участие в отправке очередного гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. В акции также участвовали Дзержинский филиал Президентской академии, общественный фонд "Поволжье", Нижегородская епархия и автономная некоммерческая организация "Духовное наследие".

По словам директора НИУ, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Парамонова, общий вес груза составил 20 тонн. Продукты питания, бытовая химия и игрушки были переданы многодетным семьям Донецкой Народной Республики, а воспитанники Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната получили сладкие подарки.

Кроме того, подразделения в Донецкой и Луганской народных республиках получили генераторы, печи, строительные материалы, инструменты, технические средства и средства защиты. В один из госпиталей Луганской Народной Республики доставили медикаменты, а также медицинские средства защиты и реабилитации. Александр Парамонов отметил, что каждая переданная вещь и инициатива становятся вкладом в общее дело, а вуз — частью большой миссии, объединяющей жителей страны.

Напомним, в 2024 году НИУ Президентской академии уже принял участие в шести гуманитарных миссиях, в рамках которых военнослужащим и жителям новых территорий было передано более 100 тонн помощи.

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Теги:
гуманитарная помощь РАНХиГС
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