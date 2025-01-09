Студенты НИУ Президентской академии стали победителями конкурса по промышленному туризму

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Студенты Нижегородского института управления Президентской академии одержали победу на Международном конкурсе "Промышленный туризм. Бренды региона".

Соревнование проходило в Омском государственном университете и включало восемь номинаций. В нем участвовали представители 28 регионов России, а также Беларуси и Казахстана. Конкурс был направлен на развитие промышленного туризма, популяризацию технологических достижений предприятий и раскрытие туристического потенциала территорий.

По итогам студенты НИУ показали высокие результаты:

- Артем Глинкин занял первое место в номинации "На этом предприятии нужно обязательно побывать!".

- Дарья Ефимова получила третье место за проект "ПромышленНО" в номинации "Промышленный туристский маршрут".

Научным руководителем работ выступила Анна Ломовцева, кандидат экономических наук, доцент.

Артем Глинкин рассказал, что в своем эссе он описал фабрику "Хохломская роспись", где традиционные техники соединяются с современным дизайном, создавая новое прочтение знаменитого промысла. Он отметил, что экскурсии на фабрике позволяют не только увидеть процесс создания изделий, но и прочувствовать уникальную атмосферу настоящей России.

"Для меня хохлома – это не просто промысел, а история моей семьи. Поэтому особенно ценно, что мой проект был так высоко оценен жюри", – поделился Артем Глинкин.

Директор НИУ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов подчеркнул, что участие в конкурсах разных уровней – важная часть обучения, которая позволяет студентам не только применять знания на практике, но и находить профессиональные перспективы.

"Мы активно взаимодействуем с региональными органами власти, в том числе с министерством туризма и промыслов Нижегородской области. Это дает нашим студентам возможность глубже погружаться в сферы, в которых они хотят строить карьеру. А самые активные уже на старших курсах получают предложения о работе", – отметил Александр Парамонов.