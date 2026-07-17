Разминка «Спартака» перед игрой с «Зенитом» в Нижнем Новгороде: фото Спорт

Уже завтра петербургский «Зенит» и московский «Спартак» поборются за Суперкубок России по футболу. Встреча (6+) пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

Накануне матча «Спартак» провел разминку на нижегородском поле. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

Кстати, 18 июля на стадионе ожидается аншлаг. РФС полностью реализовал свою квоту, составлявшую 50% от общего количества билетов. Коммерческая вместимость арены в Нижнем Новгороде составляет 42 797 зрителей (общая вместимость — 45 000). Выделенные клубам квоты билетов также полностью распроданы.

Фотографии: Александр Воложанин