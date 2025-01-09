Мобильный интернет ускорили в Александровском саду Нижнего Новгорода

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В районе Александровского сада в Нижнем Новгороде установлено дополнительное телекоммуникационное оборудование, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в сети LTE на 25%.

Дополнительные базовые станции появились вблизи бизнес-центра "Александровский", что улучшило качество связи не только на территории самого парка, но и в окрестностях. Более стабильный интернет теперь доступен в районе гостиницы "Александровский сад", ресторана "Патрон", теннисного клуба Yastreb School, а также рядом с хореографическим отделением Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева и другими объектами.

Александровский сад — первый общественный парк Нижнего Новгорода, основанный по указу Николая I и названный в честь его супруги Александры Федоровны. Это популярное место отдыха горожан и туристов, куда приезжают на прогулки, фотосессии, занятия спортом и отдых на свежем воздухе.

Как отмечают специалисты, усиление сети особенно актуально в преддверии весеннего сезона, когда количество посетителей парка возрастает. По данным анализа Big Data МТС, весной прошлого года интернет-активность в этой локации увеличилась на 20% по сравнению с зимой. Установка нового оборудования позволит пользователям комфортно пользоваться онлайн-сервисами, слушать музыку во время прогулок, делиться фото и видео, а также быстрее находить нужные маршруты с помощью карт и GPS-сервисов.