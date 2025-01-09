Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Мобильный интернет ускорили в Александровском саду Нижнего Новгорода

31 января 2025 14:05  [43]

Фото: freepik.com

В районе Александровского сада в Нижнем Новгороде установлено дополнительное телекоммуникационное оборудование, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в сети LTE на 25%. 

Дополнительные базовые станции появились вблизи бизнес-центра "Александровский", что улучшило качество связи не только на территории самого парка, но и в окрестностях. Более стабильный интернет теперь доступен в районе гостиницы "Александровский сад", ресторана "Патрон", теннисного клуба Yastreb School, а также рядом с хореографическим отделением Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева и другими объектами.  

Александровский сад — первый общественный парк Нижнего Новгорода, основанный по указу Николая I и названный в честь его супруги Александры Федоровны. Это популярное место отдыха горожан и туристов, куда приезжают на прогулки, фотосессии, занятия спортом и отдых на свежем воздухе.  

Как отмечают специалисты, усиление сети особенно актуально в преддверии весеннего сезона, когда количество посетителей парка возрастает. По данным анализа Big Data МТС, весной прошлого года интернет-активность в этой локации увеличилась на 20% по сравнению с зимой. Установка нового оборудования позволит пользователям комфортно пользоваться онлайн-сервисами, слушать музыку во время прогулок, делиться фото и видео, а также быстрее находить нужные маршруты с помощью карт и GPS-сервисов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Связь Сотовые операторы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph