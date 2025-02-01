Поножовщина в ночном клубе на Бору закончилась уголовным делом Происшествия

В Борском районе следователи СК РФ приняли к производству уголовное дело по факту дебоша в ночном клубе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбужденно в отношении жителя Чувашской Республики. Он обвиняется в хулиганстве.

В настоящее время дебошир, который в пьяном состоянии устроил погром и поножовщину в ночном клубе, отправлен в спецприёмник. Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские задержали мужчину за нападение на курьера.