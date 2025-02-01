Нижегородцы стали реже покупать икру и сыр из-за роста цен Экономика

Нижегородцы стали реже покупать икру и сыр из-за роста цен

Жители Нижнего Новгорода обсуждают, какие продукты стали покупать реже из-за подорожания. Обсуждение развернулось на форумах NN.RU.

Одна из пользовательниц призналась, что впервые за много лет не приобрела настоящую красную икру к новогоднему столу, заменив ее структурированной альтернативой, которая, по ее словам, оказалась вполне съедобной. Красную рыбу она тоже покупает нечасто – примерно раз в год, и только по акции.

Другие участники дискуссии отметили, что практически перестали покупать говядину, заменяя ее курицей и свининой. Также многие жалуются на рост цен на сливочное масло, при этом, по их мнению, его качество ухудшилось.

"И с сыром печальная ситуация – съедобный стоит нереальных денег", – поделилась еще одна нижегородка.

Кроме того, жители региона стали реже покупать пакетированные соки и шоколад. Некоторые предпочитают обходить крупные супермаркеты, отдавая предпочтение небольшим дискаунтерам, где товары обходятся дешевле.