6000 компаний в стране смогут повысить производительности труда по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» Экономика

Шесть тысяч российских компаний смогут получить поддержку при внедрении инструментов бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом стало известно по итогам совещания под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова с регионами.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» выведет работу по повышению производительности труда на системный и межотраслевой уровень.

«Состояние рынка труда — это ключевой фактор экономического роста. На федеральном уровне предпринимается много усилий, связанных с повышением эффективности его функционирования. Это и прогнозирование кадровых потребностей, улучшение качества подготовки работников, вопросы миграции, повышения гибкости рынка труда. Но в итоге ключевой показатель, который будет определять экономическое развитие ближайших лет, — это рост производительности труда», — заявил Максим Решетников.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» продолжит все мероприятия завершившегося нацпроекта «Производительность труда». Среди компаний, которые смогут получить адресную поддержку, могут быть обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации системы ЖКХ и сферы туризма. Им достаточно подать заявку на сайте: производительность.рф.

При этом министр ответил, что работа по повышению производительности труда не должна быть исключительно адресной. Так, совместно с профильными министерствами будут разработаны соответствующие программы во всех отраслях. Действующие меры поддержки предстоит увязать с показателями роста производительности труда, а также необходимо снизить административные барьеры. Для этого на базе каждого ведомства формируются профильные отраслевые центры компетенцией. По поручению президента проект охватит и социальную сферу.

От Нижегородской области в совещании принял участие заместитель губернатора Андрей Саносян. Он подчеркнул, что повышение производительности труда в перспективе может стать одним из основных инструментов для решения вопроса кадрового дефицита.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области участниками федерального проекта «Производительность труда» выступают 277 компаний. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).