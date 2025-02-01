Соломон Апоян: "Решения, рожденные в регионах, способны стать основой для системных изменений в стране"

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 февраля члены экспертного совета по вопросам здравоохранения при комитете Законодательного Собрания по социальным вопросам на своем заседании обсудили ключевые вопросы реабилитации участников специальной военной операции (СВО), демографической политики и условий прохождения медицинских осмотров. Заседание провел заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам, председатель экспертного совета Соломон Апоян, также на заседании присутствовали сенатор Российской Федерации от Нижегородской области Ольга Щетинина, министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, представители министерства здравоохранения, территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Участники заседания рассмотрели целый ряд вопросов, включая реабилитацию участников СВО, меры по улучшению демографической ситуации, совершенствованию условий для регулярного прохождения медосмотров.

Министр социальной политики региона представил систему социально-реабилитационных центров, осуществляющих реабилитацию бойцов СВО, на базе подведомственных санаториев. Реализуется комплекс мер, направленных на обновление материально-технической базы реабилитационных учреждений и повышение качества оказываемых услуг. В фокусе – оснащение центров инновационным оборудованием, цифровизация процессов и привлечение профильных специалистов, в том числе психологов.

В 2025 году Нижегородская область стала пилотным регионом в рамках получения федеральной субсидии по формированию комплексной системы реабилитации инвалидов, оснащению реабилитационных центров. Подчеркивалось, что реабилитация – не только медицинская помощь, но и шанс для людей вернуться к полноценной жизни, что требует системных и адресных решений.

В ходе обсуждения демографической политики участники говорили и о том, как сделать репродуктивные технологии доступнее. Одно из предложений заключалось в том, чтобы добавить генетическое обследование эмбрионов в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, что, по мнению экспертов, может увеличить успех сохранения плода на 15–20%. Члены экспертного совета также отметили необходимость информирования населения о возможности прохождения обследования репродуктивного здоровья в целях своевременного оказания помощи семьям, испытывающим трудности с зачатием.

Соломон Апоян добавил, что расширение перечня медицинских обследований в рамках ЭКО повысит эффективность процедуры и число новорожденных.

Кроме того, эксперты обратили внимание на необходимость совершенствования трудового законодательства для регулярного прохождения профосмотров работающими гражданами. Сейчас работающие граждане от 18 до 40 лет имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения медосмотра или диспансеризации раз в три года. В целях своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития у молодого населения было предложено предусмотреть оплачиваемый выходной для прохождения медосмотра один раз в год.

По результатам дискуссии сформированы предложения для направления в федеральные органы власти, включая Минздрав России. Участники подчеркнули важность продолжения диалога между региональными и федеральными экспертами для реализации инициатив в сфере здравоохранения.

«Сегодняшний диалог подтвердил: решения, рожденные в регионах, способны стать основой для системных изменений в стране. Мы берем все идеи в работу», – резюмировал Соломон Апоян.

«Совет Федерации – это палата регионов, как говорит Валентина Матвиенко. Поэтому инициативы региональных экспертов и специалистов по развитию сферы здравоохранения, конечно, представляют особый интерес. Во время обсуждения прозвучал ряд предложений от экспертного сообщества, которые требуют рассмотрения на федеральном уровне, – отметила Ольга Щетинина. – Например, сейчас актуальным становится вопрос подготовки кадров для реабилитационных центров. Мы должны создать систему, которая будет готова к грядущим потребностям в реабилитации как медицинской, так и социальной, чтобы участники СВО могли пройти ее вместе с семьями».