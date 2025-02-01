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Фальсифицированное сгущенное молоко выявили в Нижегородской области

06 февраля 2025 14:15  [167]

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории обнаружили несоответствие в образце сгущенного молока во время проведения пищевого мониторинга.  

Проверка показала, что продукт не соответствует требованиям по показателям "Соотношение массовых долей жирных кислот", а также содержит растительные масла и жиры, что недопустимо для натуральной молочной продукции.  

Выявленные нарушения зафиксированы в автоматизированной системе "ВЕСТА". Информация уже передана в Россельхознадзор по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия дальнейших мер.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли 10 тонн сливочного масла с непонятным составом.

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