Фальсифицированное сгущенное молоко выявили в Нижегородской области

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории обнаружили несоответствие в образце сгущенного молока во время проведения пищевого мониторинга.
Проверка показала, что продукт не соответствует требованиям по показателям "Соотношение массовых долей жирных кислот", а также содержит растительные масла и жиры, что недопустимо для натуральной молочной продукции.
Выявленные нарушения зафиксированы в автоматизированной системе "ВЕСТА". Информация уже передана в Россельхознадзор по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия дальнейших мер.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли 10 тонн сливочного масла с непонятным составом.
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