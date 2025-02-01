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Власти Нижегородской области утвердили программу для поддержки молодежи

06 февраля 2025 16:45  [56]

Фото: Александр Воложанин

В начале февраля 2025 года правительство Нижегородской области утвердило государственную программу "Развитие молодежной политики региона". Документ, опубликованный на портале правовой информации, направлен на создание комфортной среды для молодежи и сокращение ее оттока в другие регионы.  

В области проживает более 724 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 23,68% населения. В сфере молодежной политики в органах местного самоуправления задействованы около 140 специалистов.  

Власти намерены перезапустить существующие молодежные учреждения и создать новые, а также расширить участие жителей отдаленных районов в молодежных инициативах. Среди приоритетных направлений – поддержка студенческих трудовых отрядов, увеличение грантовых программ, развитие центров молодежного лидерства, формирование ценностей здорового образа жизни и патриотического воспитания.  

Программа предполагает достижение конкретных целевых показателей к 2030 году. Власти планируют:  

- увеличить долю молодежи, участвующей в проектах профессионального, личностного развития и патриотического воспитания, до 75%;
- довести количество вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность до 45%;
- повысить долю молодых людей, уверенных в возможностях самореализации в России, до 85%.  

Кроме того, к 2030 году не менее 70% культурных и художественных проектов, финансируемых государством, должны способствовать сохранению традиционных российских ценностей, а к 2036 году этот показатель должен вырасти до 80%.

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Теги:
Молодежь
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