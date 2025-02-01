Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
07 февраля 2025 12:25  [72] Новая купюра в 1000 рублей выйдет в конце 2025 года
07 февраля 2025 11:31  [126] Производство в Нижегородской области выросло на 32% за четыре года
07 февраля 2025 09:04  [162] Центробанк может повысить ключевую ставку из-за роста инфляции
07 февраля 2025 08:57  [166] Нижегородцам стали чаще предлагать работу за границей
07 февраля 2025 07:59  [184] Маршрут Т-83 переведут на госконтракт после слияния Нижнего Новгорода и Кстова
06 февраля 2025 14:32  [313] В Москве пройдет Форум будущих технологий, посвященный новым материалам и химии
06 февраля 2025 12:36  [344] Выяснилось, почему покупать сливочное масло в России стало опасно
06 февраля 2025 07:30  [516] Школы построят в Нижнем Новгороде и Кстове
05 февраля 2025 20:22  [337] 6000 компаний в стране смогут повысить производительности труда по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»
05 февраля 2025 18:08  [1015] Китайские двигатели для судов монтируют на нижегородском "Красном Сормове"
Экономика

Новая купюра в 1000 рублей выйдет в конце 2025 года

07 февраля 2025 12:25  [72] Экономика

Фото: Госзнак

Обновлённая банкнота номиналом 1000 рублей выйдет в России в конце 2025 года. Об этом сообщается в Telegram- канале Центрального банка России.

В ноябре 2024 года Центральный банк представил варианты изображений для новой банкноты номиналом 1000 рублей.  Выпуск банкноты с предыдущим дизайном с изображением достопримечательностей ПФО был приостановлен после критики изображения дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.

Позднее регулятор принял решение остановить выпуск и доработать дизайн. Всего было представлено 40 вариантов изображений для выбора. Из них регулятор отобрал 25 новых вариантов для размещения на банкноте.  Онлайн-голосование за символы для купюры номиналом 1000 рублей завершилось 12 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Банк России изменил процедуру отбора символов для банкнот и сделал ее более открытой.

Также выяснилось, что Центробанк перенес выпуск обновлённых банкнот 10, 50 и 500 рублей на 2028 год.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги ЦБ РФ
Поделиться:
Новости по теме
13 декабря 2024 17:41  [929] Центробанк перенес выпуск обновлённых банкнот 10, 50 и 500 рублей на 2028 год
25 октября 2024 07:55  [6950] Новая банкнота номиналом 5000 рублей вышла в оборот в регионах России
27 октября 2023 18:13  [1055] Процедура обсуждения дизайна новых купюр может стать публичной
18 октября 2023 09:54  [836] Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей
16 октября 2023 12:33  [4184] Нижегородские Кремль, Ярмарка и стадион украсили новую купюру в 1000 рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph