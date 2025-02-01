Новая купюра в 1000 рублей выйдет в конце 2025 года Экономика

Фото: Госзнак

Обновлённая банкнота номиналом 1000 рублей выйдет в России в конце 2025 года. Об этом сообщается в Telegram- канале Центрального банка России.

В ноябре 2024 года Центральный банк представил варианты изображений для новой банкноты номиналом 1000 рублей. Выпуск банкноты с предыдущим дизайном с изображением достопримечательностей ПФО был приостановлен после критики изображения дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.

Позднее регулятор принял решение остановить выпуск и доработать дизайн. Всего было представлено 40 вариантов изображений для выбора. Из них регулятор отобрал 25 новых вариантов для размещения на банкноте. Онлайн-голосование за символы для купюры номиналом 1000 рублей завершилось 12 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Банк России изменил процедуру отбора символов для банкнот и сделал ее более открытой.

Также выяснилось, что Центробанк перенес выпуск обновлённых банкнот 10, 50 и 500 рублей на 2028 год.