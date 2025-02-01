Нижегородке с редким синдромом Поланда восстановили симметрию груди Общество

Жительница Нижнего Новгорода, страдающая врожденным синдромом Поланда, прошла пластическую операцию, которая позволила скорректировать асимметрию груди. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Отмечается, что данное редкое заболевание диагностируется в одном случае на 10-100 тысяч человек и характеризуется недоразвитием или полным отсутствием одной молочной железы при нормальном развитии второй.

Как пояснила пластический хирург Надежда Рождественская, такая асимметрия становится серьезной психологической проблемой для женщин, вызывая дискомфорт не только в личной жизни, но и в повседневных ситуациях, например, при выборе одежды или посещении пляжа.

Для устранения дефекта пациентке провели комбинированную операцию: одну грудь увеличили с помощью импланта, а вторую уменьшили методом редукционной маммопластики. По словам хирурга, такие вмешательства кардинально меняют качество жизни пациентов, помогая избавиться от комплексов.

При этом универсального алгоритма коррекции синдрома Поланда не существует – каждая операция требует индивидуального подхода. Это заболевание встречается и у мужчин, в таких случаях дефицит тканей восполняется с помощью протезирования большой грудной мышцы.

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