Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем памяти воинов-интернационалистов Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона в День памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля. В своем поздравлении он подчеркнул мужество и самоотверженность россиян, исполнявших воинский долг за пределами страны.

"Сегодня мы вспоминаем о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. В сражениях на афганской земле невероятную отвагу проявили сотни тысяч наших солдат, офицеров, медиков и гражданских специалистов", — отметил глава региона.

Он напомнил, что 36 лет назад последняя колонна советских войск покинула Афганистан. В боевых действиях приняли участие более 6,5 тысячи горьковчан, из которых 189 погибли, а 834 получили ранения и контузии.

"Все они – герои, которыми гордится страна!" — подчеркнул Никитин.

Губернатор также отметил, что 15 февраля чтят память не только воинов-афганцев, но и всех соотечественников, участвовавших в вооруженных конфликтах за границей. По его словам, многие из них после начала СВО добровольно отправились на фронт, чтобы защитить мирных жителей.

2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества, и этот праздник по праву принадлежит воинам-интернационалистам, подчеркнул губернатор.

"Даже через годы ветераны, прошедшие ужасы войны, сохранили дух боевого братства. Они помогают семьям погибших товарищей, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Это важно, чтобы наши дети чувствовали, какая крепость и мощь стоит у них за спиной", — добавил он.

В завершение Глеб Никитин выразил глубокое уважение ветеранам и почтил память павших воинов.

"Вечная память героям и низкий поклон воинам-интернационалистам!"— сказал губернатор.