Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2025 10:17  [42] Шесть авиакомпаний получат субсидии из бюджета Нижегородской области
20 февраля 2025 09:55  [79] Электробусы перевезли в Нижнем Новгороде более 6,7 млн пассажиров за год
20 февраля 2025 09:39  [131] Нижегородский врач подцепил вирусную бородавку в одном из тренажерных залов города
20 февраля 2025 07:00  [173] Новые светофоры установят в Нижнем Новгороде
19 февраля 2025 21:00  [258] Несколько мозаичных панно отремонтируют в Нижегородской области к 80-летию Победы
19 февраля 2025 20:45  [292] Госпредприятие ищет субподрядчика для капремонта ГКБ №30 в Нижнем Новгороде
19 февраля 2025 19:12  [231] Метель и снегопад осложнили движение в Нижегородской области
19 февраля 2025 19:00  [280] Прилепин получил благодарность от Путина
19 февраля 2025 18:53  [204] В Нижегородской области стартовал проект «Мои наставники»
19 февраля 2025 17:36  [269] Застройщик из Белгорода приступит к проекту КРТ на Автозаводе
Общество

Шесть авиакомпаний получат субсидии из бюджета Нижегородской области

20 февраля 2025 10:17  [42] Общество

Шесть авиакомпаний получат субсидии из бюджета Нижегородской области на авиаперевозки из Нижнего Новгорода. Об этом говорится в указе губернатора Глеба Никитина.

В список получателей вошли авиакомпании "Азимут", "Сибирь" (S7 Airlines), Red Wings, "ЮВТ АЭРО", "ИКАР" и "Северный ветер". Средства будут выделяться из областного бюджета в течение всего 2025 года.

В указе, подписанном 17 февраля, оговорено, что авиаперевозчики смогут получить компенсации за рейсы, выполненные с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул с 25 апреля.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Самолеты
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 11:28  [546] Аэропорт Нижнего Новгорода назвал самые пунктуальные авиакомпании 2024 года
28 января 2025 11:59  [585] Нижний Новгород возобновит авиасообщение с Мурманском с 30 марта
10 января 2025 07:21  [650] Все российские авиакомпании предоставят скидку 50% на детские билеты с 10 января
28 декабря 2024 11:24  [1143] Прямые рейсы сохранятся между Нижним Новгородом и Минском в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph