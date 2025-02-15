Шесть авиакомпаний получат субсидии из бюджета Нижегородской области на авиаперевозки из Нижнего Новгорода. Об этом говорится в указе губернатора Глеба Никитина.
В список получателей вошли авиакомпании "Азимут", "Сибирь" (S7 Airlines), Red Wings, "ЮВТ АЭРО", "ИКАР" и "Северный ветер". Средства будут выделяться из областного бюджета в течение всего 2025 года.
В указе, подписанном 17 февраля, оговорено, что авиаперевозчики смогут получить компенсации за рейсы, выполненные с 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул с 25 апреля.
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