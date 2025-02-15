Компания Эн+ и ННГАСУ открыли новое пространство для школьников и студентов "Точка Урбан"

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете состоялось открытие креативного пространства «Точка Урбан», созданного в рамках грантового конкурса «Города со знаком плюс» от энергохолдинга Эн+.

«Наш проект – это цикл больших мероприятий, посвященных развитию территорий Нижнего Новгорода. На грантовые средства в университете была создана площадка, где смогут собираться неравнодушные горожане и эксперты для обсуждения идей и проектов по благоустройству общественных пространств. Только за осень в различных мероприятиях «Точки Урбан» приняли участие более 600 школьников и студентов. Ребята решали различные кейсы в области урбанистики, градостроительства и архитектуры, учились проектировать пространства», - рассказал ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

На региональный Хакатон было подано более 290 заявок, из которых эксперты выбрали 100 лучших школьников и студентов для очного этапа. В финале объединенным командам предстояло разработать план развития определенных территорий в разных районах города, в котором отразить историю местности, схему озеленения, схему точек притяжения, анализ существующих транспортных путей, экологическую ситуацию.

«Мы с большим удовольствием поддержали проект ННГАСУ, потому что он нацелен на активное вовлечение в развитие Нижнего Новгорода молодого поколения. Именно у школьников и студентов бывают самые интересные и свежие идеи на тему того, как должны выглядеть городские пространства. За молодежью будущее, поэтому мы обязательно будем прислушиваться к их идеям и, по возможности, стараться их реализовывать. Важно, что университет делает такие обсуждения профессиональными. Ребят учат работать с картами, базами данных, основам градостроительной деятельности и урбанистики. Просто пофантазировать на тему того, как можно благоустроить то или иное пространство – мало. Нужно понимать, какие ограничения наложены на этот земельный участок, каково его назначение, какие коммуникации там проходят», - отметил на открытии Хакатона генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко.

Среди 10 команд эксперты, в числе которых сотрудники «Эн+ Тепло Волга» - начальник службы рационального природопользования и охраны окружающей среды Ольга Бошкович и специалист по управлению земельно-имущественными отношениями Наталья Дерябина – выбрали 4 лучших. В числе представленных ими проектов было несколько территорий в Автозаводском районе, в том площадка вдоль набережной реки Оки в границе улиц Шнитникова и Фучика, а также площадка у ДК Молодежный. Участники предложили несколько интересных идей, в том числе зоны для семейных пикников и необычный сквер с дорожками, повторяющими по форме крону дерева.

Программа мероприятий в «Точке Урбан» расписана на год вперед. Здесь будут проходить мастер-классы и семинары по архитектуре и урбанистике, хакатоны по проектированию территорий и многое другое. Команды университета и Эн+ также открыты ко всем интересным предложениям, направленным на развитие городских пространств Нижнего Новгорода.