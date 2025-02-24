Нижегородцев предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу Общество

Накануне праздника масленицы проктолог Антон Симонов предупредил нижегородцев о недопустимости переедания блинов, пишет телеграм-канал "Бокал прессека".

По словам медика, чрезмерное употребление этого мучного изделия вместе со сладостями и алкоголем грозит организму неприятными последствиями.

В частности, от слишком большого числа съеденных блинов у человека может обостриться панкреатит, возрастет риск запоров, воспалений прямой кишки и трещины слизистой.

Специалист посоветовал нижегородцам употреблять блины, приготовленные на кефире либо обезжиренном молоке. Нелишним будет и сведение к минимуму использование сахара и яичных желтков.

Для муки рекомендовано выбирать цельнозерновые виды: ржаная, гречневая, овсяная либо из полбы. В качестве начинок можно применить джем без сахара, а также замороженные ягоды, но не варенье с сахаром.

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