Нижегородцев предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

Накануне праздника масленицы проктолог Антон Симонов предупредил нижегородцев о недопустимости переедания блинов, пишет телеграм-канал "Бокал прессека".
По словам медика, чрезмерное употребление этого мучного изделия вместе со сладостями и алкоголем грозит организму неприятными последствиями.
В частности, от слишком большого числа съеденных блинов у человека может обостриться панкреатит, возрастет риск запоров, воспалений прямой кишки и трещины слизистой.
Специалист посоветовал нижегородцам употреблять блины, приготовленные на кефире либо обезжиренном молоке. Нелишним будет и сведение к минимуму использование сахара и яичных желтков.
Для муки рекомендовано выбирать цельнозерновые виды: ржаная, гречневая, овсяная либо из полбы. В качестве начинок можно применить джем без сахара, а также замороженные ягоды, но не варенье с сахаром.
Ранее нижегородцев предупредили о недопустимости проведения "ветряночных вечеринок".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+