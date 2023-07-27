Василий Суханов и Александр Потапов обсудили актуальные вопросы развития Парка Победы Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов и генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов возложили цветы к памятнику советскому танкисту Зиновию Колобанову в Парке Победы Нижнего Новгорода.

Напомним, открытие памятника, созданного по инициативе нижегородских ветеранов, состоялось летом 2020 года. Тогда событие приурочили к празднованию 100-летия отечественного танкостроения.

В ходе встречи Василий Суханов и Александр Потапов обсудили планы по дальнейшему развитию Парка Победы.

"Пять лет назад начался новый этап развития Парка Победы, появились новые памятники, экспонаты. Знаковое общественное пространство, настоящий патриотический центр нижегородской земли, преображается. Но всегда есть, куда стремиться. И Парк Победы должен развиваться, исходя из запроса на сохранение исторической памяти, сейчас это особенно актуально", - отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Во время экскурсии по парку участники встречи обсудили предложение по учреждению награды для танкистов – участников СВО.

"Вопросы укрепления обороноспособности нашей страны в годы Великой Отечественной войны были первостепенной задачей для горьковчан. Прославленные танкисты прошлого сейчас должны стать примером героизма для потомков, ведь техника, какой бы мощной она не была, в бою не справится без применения человеческих сил и умений, без тактической выдержки", - отметил генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Ранее сообщалось, что зенитно-ракетный комплекс С-300 установили в нижегородском парке Победы.