На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2025 13:50  [5] Средняя взятка в Нижегородской области снизилась до 174,5 тысячи рублей
03 марта 2025 13:34  [59] Нижегородцев позвали на встречу с главным онкологом региона
03 марта 2025 13:26  [93] Установка для обогрева бетона стала причиной ночного шума на Красносельской
03 марта 2025 13:15  [90] Масштабный чек-ап репродуктивных функций у молодёжи стартует в Нижнем Новгороде
03 марта 2025 12:57  [95] Бастрыкину доложат о проверке опасного состояния дома в Неклюдове
03 марта 2025 12:43  [102] Новый детсад на 240 мест открыли в Кстовском районе
03 марта 2025 12:07  [128] Туристические поезда ГЖД доставили 540 человек к местам празднования Масленицы в Нижегородской области и Татарстане
03 марта 2025 11:50  [140] В Госдуме предложили ввести дополнительные выходные в честь Пасхи и Троицы
03 марта 2025 11:48  [99] Новый урок проекта «Цифровой ликбез» посвящен онлайн-мошенничеству в отношении детей
03 марта 2025 11:43  [164] ЦРТС объяснил изменения автобусного маршрута А-31 в Нижнем Новгороде
Общество

Масштабный чек-ап репродуктивных функций у молодёжи стартует в Нижнем Новгороде

03 марта 2025 13:15  [90] Общество

Студенты ННГУ пройдут бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Об этом сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека". 

Отмечается, что это первый масштабный чек-ап репродуктивных функций у нижегородской молодёжи.

В университете весь март будут принимать врачи городской поликлиники №30. Студенты помимо терапевта и определения группы здоровья, смогут получить консультацию врача-уролога (юноши), осмотр гинеколога и мазок на цитологию (девушки). 

Ранее сообщалось, что около 930 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в 2024 году.

Кроме того, по словам сенатора РФ от Нижегородской области Ольги Щетининой, регион предложил внести изменения в российское законодательство для улучшения репродуктивного здоровья населения. В частности, предложено замораживать половые клетки перед курсом химиотерапии. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Медицина и здоровье Молодежь
Поделиться:
Новости по теме
01 марта 2025 18:19  [888] Нижегородцам стали доступны операции на печени с минимальной кровопотерей
01 марта 2025 15:02  [603] Священников начали пускать в реанимации для проведения обрядов
24 февраля 2025 19:45  [669] Уникальный операционный микроскоп купили в нижегородскую больницу №35
20 февраля 2025 15:12  [459] Щетинина озвучила в Совете Федерации предложения для повышения репродуктивного здоровья
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph