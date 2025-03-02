Масштабный чек-ап репродуктивных функций у молодёжи стартует в Нижнем Новгороде Общество

Студенты ННГУ пройдут бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Об этом сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека".

Отмечается, что это первый масштабный чек-ап репродуктивных функций у нижегородской молодёжи.

В университете весь март будут принимать врачи городской поликлиники №30. Студенты помимо терапевта и определения группы здоровья, смогут получить консультацию врача-уролога (юноши), осмотр гинеколога и мазок на цитологию (девушки).

Ранее сообщалось, что около 930 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в 2024 году.

Кроме того, по словам сенатора РФ от Нижегородской области Ольги Щетининой, регион предложил внести изменения в российское законодательство для улучшения репродуктивного здоровья населения. В частности, предложено замораживать половые клетки перед курсом химиотерапии.