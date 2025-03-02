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Общество

Участки под частную застройку выставили на торги в Нижегородской области

03 марта 2025 20:00  [104] Общество

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

В коттеджном поселке "Окские усадьбы" в поселке Новинки Богородского района, расположенном в 9 км от Нижнего Новгорода, выставлены на торги четыре земельных участка под индивидуальное жилищное строительство.  

Площади участков варьируются от 0,06 до 0,17 га, что позволяет построить дома различной площади – от 114 до 318 кв. м.  

Участки находятся в окружении жилой застройки и зеленых массивов, вблизи спортивной деревни Новинки, где работает горнолыжный комплекс и есть инфраструктура для отдыха на воде. Ближайшие школа и детский сад расположены в 4,5 км от поселка.  

Транспортная доступность: до ближайшей остановки общественного транспорта 1,6 км, железнодорожная станция Кудьма находится в 2 км, а до выезда на трассу Р-158 – 4 км. Расстояние до центра Нижнего Новгорода составляет 24 км.

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Теги:
Жилье Строительство
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