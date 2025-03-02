Производители убившего нижегородцев "Мистера сидра" частично признали вину Происшествия

Производители смертельного "Мистера сидра" Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину. Красноглинский районный суд Самары начал рассмотрение дела по существу, сообщает РИА Новости.

По его данным, прокуратура обвиняет обоих фигурантов в производстве и реализации спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Подсудимые не согласны с квалификацией уголовного дела в части группового сговора.

За несколько дней до процесса обвиняемый Артем Айрапетян обращался в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в порядке статьи 237 УПК РФ в связи с наличием оснований для этого либо возвращения его прокурору. Однако суд оставил обращение без рассмотрения.

Напомним, от отравления напитком в 2023 году скончались 50 человек, в том числе в Нижегородской области — четыре человека. В регионе тогда проводились рейды для выявления опасного алкоголя. Только за следующий день после первых случаев отравления в области изъяли почти 1,5 тонны напитка.

"Мистер Сидр" изготавливали на территории Самарской области. Производство организовали, по версии следствия, руководитель ООО "Анди" Анар Гусейнов с Артемом Айрапетяном. Они решили сократить расходы и время производства и вместо соблюдения технологии производства создания напитка, просто добавляли спирт в растворимый сок. Выяснилось также, что купленный ими спирт был похищен со склада полиции. Он оказался метиловым. Его использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр".

В феврале 2024 года суд вынес приговор в отношении продавцов спорта: экс-полицейский получил 3,5 года за кражу спирта, его соучастники также получили реальный срок.