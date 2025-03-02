Число предложений на рынке вторичного жилья выросло в Нижнем Новгороде Общество

В феврале 2025 года на рынке недвижимости Нижнего Новгорода выросло количество доступных предложений готового жилья. По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", объем лотов увеличился на 0,7%.

При этом медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке осталась практически неизменной, прибавив всего 0,1% и составив 137 000 рублей. Средняя цена квартиры в феврале достигла 6,7 млн рублей, а ее площадь в среднем составляет 52,1 кв. м.

В целом по российским миллионникам стоимость "квадрата" вторичной недвижимости за месяц выросла на 0,7% и составила 139 000 рублей. Максимальный рост зафиксирован в Казани (+1,9% до 184 000 рублей), Воронеже (+1,5% до 105 000 рублей) и Челябинске (+1,3% до 98 000 рублей).

Эксперты отмечают, что цены на вторичное жилье демонстрируют незначительный рост на фоне сохранения ключевой ставки Центробанка. Повышение ставки могло бы привести к удешевлению недвижимости, поскольку дорожающие кредиты вынуждают продавцов активнее торговаться с покупателями, располагающими наличными средствами. Однако сейчас рынок находится в состоянии ожидания решений регулятора.

Отмечается также тенденция к снижению ставок по вкладам в крупнейших банках. Это может повысить интерес вкладчиков к инвестициям в недвижимость, что, в свою очередь, подогреет спрос на жилье. В ближайшей перспективе резких изменений на рынке готового жилья эксперты не прогнозируют.

Среди городов-миллионников самыми дорогими на вторичном рынке остаются Москва (353 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (212 000 руб./кв. м) и Казань (184 000 руб./кв. м). В Нижнем Новгороде "квадрат" стоит 137 000 рублей, в Екатеринбурге — 122 000 рублей. Самые доступные цены зафиксированы в Челябинске и Волгограде, где стоимость квадратного метра не превышает 100 000 рублей.