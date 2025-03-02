Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2025 08:17  [76] Нижегородцев предупредили о гололеде и мокром снеге 5 марта
05 марта 2025 08:00  [354] Число предложений на рынке вторичного жилья выросло в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 20:30  [256] Вдове бойца СВО Валерия Татаринова вручили орден Мужества
04 марта 2025 19:09  [883] Нижегородцев возмутили обязательные осмотры у гинеколога и уролога в школах
04 марта 2025 18:08  [281] Конкурс по строительству пожарного депо в Березовой пойме не состоялся
04 марта 2025 17:55  [247] Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от "Ростелекома" уже на Wink
04 марта 2025 17:52  [265] Нижегородские коммунальщики помогут Донецку с ремонтом водовода
04 марта 2025 17:30  [287] Нижегородкам рассказали, как подготовиться к здоровой беременности
04 марта 2025 17:17  [285] Количество убийств выросло на 21% в Нижегородской области
04 марта 2025 17:10  [260] Ответственное отношение к репродуктивному здоровью: что нужно знать мужчинам и женщинам
Общество

Число предложений на рынке вторичного жилья выросло в Нижнем Новгороде

05 марта 2025 08:00  [354] Общество

В феврале 2025 года на рынке недвижимости Нижнего Новгорода выросло количество доступных предложений готового жилья. По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", объем лотов увеличился на 0,7%.  

При этом медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке осталась практически неизменной, прибавив всего 0,1% и составив 137 000 рублей. Средняя цена квартиры в феврале достигла 6,7 млн рублей, а ее площадь в среднем составляет 52,1 кв. м.  

В целом по российским миллионникам стоимость "квадрата" вторичной недвижимости за месяц выросла на 0,7% и составила 139 000 рублей. Максимальный рост зафиксирован в Казани (+1,9% до 184 000 рублей), Воронеже (+1,5% до 105 000 рублей) и Челябинске (+1,3% до 98 000 рублей).  

Эксперты отмечают, что цены на вторичное жилье демонстрируют незначительный рост на фоне сохранения ключевой ставки Центробанка. Повышение ставки могло бы привести к удешевлению недвижимости, поскольку дорожающие кредиты вынуждают продавцов активнее торговаться с покупателями, располагающими наличными средствами. Однако сейчас рынок находится в состоянии ожидания решений регулятора.  

Отмечается также тенденция к снижению ставок по вкладам в крупнейших банках. Это может повысить интерес вкладчиков к инвестициям в недвижимость, что, в свою очередь, подогреет спрос на жилье. В ближайшей перспективе резких изменений на рынке готового жилья эксперты не прогнозируют.  

Среди городов-миллионников самыми дорогими на вторичном рынке остаются Москва (353 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (212 000 руб./кв. м) и Казань (184 000 руб./кв. м). В Нижнем Новгороде "квадрат" стоит 137 000 рублей, в Екатеринбурге — 122 000 рублей. Самые доступные цены зафиксированы в Челябинске и Волгограде, где стоимость квадратного метра не превышает 100 000 рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2025 13:17  [520] Квартиры на вторичке в Нижнем Новгороде продолжают расти в цене
06 февраля 2025 18:44  [1554] Нижегородцев предупредили о росте налогов на недвижимость в 2025 году
28 января 2025 10:29  [701] Цены на новостройки в Нижнем Новгороде изменились минимально в начале года
23 января 2025 12:00  [625] Чуть более 1 млн рублей стоит самая дешевая квартира Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph