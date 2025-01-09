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Общество

Нижний — наверху: успехи Нижегородской области в цифровом развитии

15 января 2025 08:30  [11] Общество

Фото: Александр Воложанин

Цифровизация экономики и других сфер жизни стала важной задачей всех регионов России. Нижегородская область — в числе наиболее развитых в цифровом плане: еще в 2018 году "цифра" занимала 10% в ее экономике — при среднем по России показателе 4%.

В 2023-2028 годах региональные власти намерены выделить на цифровизацию региона более 1,4 млрд рублей, и это не единственная значимая их инициатива.

Один из лидеров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в 2018 году вошел в Совет по развитию цифровой экономики Совета Федерации и объявил развитие цифровой экономики региона абсолютным приоритетом. В результате следования федеральной стратегии цифрового развития в 2021 году Нижний Новгород занял 3-е место в федеральном рейтинге цифровизации городского хозяйства "IQ городов", в то время как Саров стал лидером среди административных центров. В 2022 году область вошла в топ-10 регионов России по поддержке цифровизации бизнеса, а в 2023-м — в число регионов-лидеров, проводящих масштабную работу по цифровому развитию строительной отрасли.

В июле 2024 года заместитель председателя правительства области Дмитрий Григоренко поручил привести к единому цифровому стандарту государственные региональные системы для логичного завершения нацпроекта "Цифровая экономика".

Особенно активно цифровизация развивается в социальной сфере. Нижегородская область была одним из пилотных регионов по внедрению платформы обратной связи на портале госуслуг, одна из первых запустила Центр управления регионом (ЦУР), что дало возможность гражданам обращаться к властям с жалобами на те или иные проблемы в их населенном пункте.

Еще в 2020 году в регионе запустили интеграционную платформу "Лобачевский" для обмена данными между информационными системами администрации области, агрегирования статистических данных из разных систем и построения на их основе аналитики. В 2024 году платформу "Лобачевский" интегрировали с сервисом обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", чтобы рассмотрение жалоб и вопросов граждан проходило максимально быстро.

В области внедряются интеллектуальные транспортные системы (ИТС), включающие в себя информационно-навигационные системы, с помощью которых пассажиры могут отслеживать, когда придет общественный транспорт; информационные табло для водителей, оповещающие о ситуации на дорогах; умные светофоры с анализом трафика в режиме реального времени, которые позволяют уменьшить пробки. В текущем году модернизировано 28 светофоров, а для 35 — добавлено оборудование автоматизированного управления.

Цифровое развитие транспортной сферы в регионе продолжится и в 2025 году. Расходы городского бюджета на дорожно-транспортную инфраструктуру Нижнего Новгорода на 2025 год запланировано увеличить в 1,5 раза: до 9,7 млрд рублей. Также в конце 2024 года стало известно, что область получит дополнительное финансирование от правительства России для внедрения ИТС.

Цифровизация бизнеса

Не только государственные компании, но и бизнес проходит цифровую трансформацию — и уже не первый год. Цифровой трансформацией занимается "Сбер": предлагает коробочные решения для разных видов бизнеса, которыми воспользовались уже 54 компании, и их число растет. Например, в нижегородском мини-футбольном клубе "Торпедо" внедрена единая ИТ-система управления, которая позволила в 5 раз сократить подготовку отчетности, к тому же позволяет отслеживать физическое состояние игроков при тренировках и во время матчей. По прогнозам "Сбера", к 2026 году количество нижегородских компаний, которые оцифровали свою работу с помощью решений "Сбера", может стать около 500.

В строительной отрасли внедряется информационная система управления проектами (ИСУП) — сервис для хранения и обработки информации о строящихся объектах и формирования аналитики по ним, а также единая цифровая платформа экспертизы (ЕЦПЭ), информсистема органов строительного надзора (ИС ГСН) и другие цифровые сервисы для автоматизации управления документами и упрощения работы с подрядчиками, благодаря чему область и стала одним из лидеров цифровой трансформации.

"Спрос нижегородского бизнеса на цифровые продукты и обновление внутренних процессов в 2025 году будет расти. По данным нашей платформы, около 60% компаний в области заинтересованы в автоматизации бизнеса. Мы видим, что директора нижегородский предприятий стали лучше понимать ценность современных технологий, могут оценить их в реальных деньгах, поэтому цифровизация компаний продолжится", — отметил директор по развитию продукта "Яндекс Магистрали" Александр Гаврилов.

Льготы для айтишников

Для цифрового развития региона прежде всего необходимо большое количество квалифицированных ИТ-специалистов. В настоящее время наблюдается их дефицит, особенно высококвалифицированных разработчиков уровня middle и senior. Поэтому власти Нижегородской области активно вовлечены в поиск и реализацию идей для того, чтобы преодолеть эту проблему. Это одна из ключевых "цифровых" задач региона на ближайшие годы.

Среди предпринятых недавно мер — привлечение айтишников из других регионов. В области запустили платформу "Добро пожаловать", где можно оставить резюме, связаться с работодателем, составить индивидуальный план переезда, решить вопросы с жильем и перевозом семьи, получить поддержку на первое время, пока не пройдет период адаптации. А местным ИТ-компаниям и ИП нижегородские власти готовы в течение 5 лет выплачивать компенсацию затрат на релокацию специалиста, если бизнес привлек его из других регионов.

Также регион предоставляет поддержку работникам в сфере ИТ: льготную ипотеку до 3% годовых, упрощенную систему налогообложения со ставками 1% на "доходы" и 5% "доходы минус расходы", возможность для разработчиков вернуть 50% стоимости программных продуктов при продаже лицензий бизнесу и другие.

Цифровое образование

В стремлении снизить дефицит ИТ-специалистов и ускорить цифровую трансформацию региона, в Нижегородской области уделяют большое внимание формированию ценных кадров. Сегодня 6 вузов и 4 филиала готовят ИТ-специалистов по более чем 40 специальностям. ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева и ПИМУ участвуют в программе "Приоритет-2030", реализуют проект "Цифровые кафедры", также ННГУ и НГТУ входят в программу "Передовые инженерные школы".

В центре Нижнего Новгорода строится ИТ-кампус "Неймарк", в котором будет организована подготовка полного спектра для ИТ-специалистов в сотрудничестве с вузами и такими крупными компаниями, как "Сбер", "Яндекс", Huawei и другие. По плану, студенты будут за год-полтора осваивать общие дисциплины для уровня junior, а дальше выбирать самостоятельно направление дальнейшего обучения. В шаговой доступности от учебных корпусов разместится технопарк с офисами ИТ-компаний. Уже с 2025 по 2027 год корпуса "Неймарка" будут поэтапно вводиться в эксплуатацию. 

Также для подготовки ИТ-специалистов открылся центр развития среднего профессионального образования "Парк мастеров Нижполиграф", где обучают для работы в промышленной, креативной и цифровой сферах.

Нижегородская область стремится стать одним из самых крупных ИТ-хабов в России. Региональные власти сфокусированы на инновациях и цифровом развитии области, и в 2025 году они продолжат прикладывать усилия по внедрению современных технологий в ключевых для экономики области отраслях, поддержке бизнеса и борьбе с дефицитом ИТ-специалистов. Государственные и частные предприятия подключаются к инициативам властей и предлагают свои. Поэтому есть все основания предполагать, что регион останется в числе ИТ-лидеров.

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Теги:
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