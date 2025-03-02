В Нижегородской области продолжают находить мясо с антибиотиками Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области продолжают находить антибиотики в мясе. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило данные за 2024 год.

"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" исследовал более 1,5 тысячи проб мясной продукции на санитарно-химические, физико-химические, микробиологические показатели качества и безопасности.

В 4,5% проб специалисты выявили несоответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям, в 5,5% — несоответствие гигиеническим нормативам по содержанию антибиотиков. ГМО, радиоактивные вещества не были обнаружены. Все исследованные пробы по физико-химическим и паразитологическим показателям соответствовали нормативным требованиям.

Кроме того, во время проверок предприятий, которые перерабатывают, хранят и реализуют мясную продукцию были найдены нарушения требований законодательства в сфере технического регулирования. Виновных оштрафовали на 352 тысячи рублей.

В Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание при покупке на условия реализации продукции, соблюдение температурного режима и сроков годности. Нелишне будет осмотреть целостность упаковки, проверить наличие необходимой информации, представленной на маркировке.

Ранее сообщалось, что 10 тонн сливочного масла с неизвестным составом нашли в Нижегородской области.