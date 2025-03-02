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Происшествия

Гибель водителя лесовоза закончилась уголовным делом

05 марта 2025 17:50  [83] Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Уголовное дело завели после смерти водителя лесовоза в Варнавинском районе.

Как рассказали в нижегородском Следкоме, расследование идет по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 3 марта во время разгрузки древесины бревно упало на рабочего. От полученных травм мужчина скончался.

Правоохранители проводят следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, ответственным за соблюдение техники безопасности при проведении данных работ, дадут правовую оценку.

Ранее сообщалось, что 53-летний доставщик хлеба умер на смене в Дзержинске.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Следственное управление
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