Несколько аварийных домов планируется расселить в Нижегородском районе

Несколько аварийных домов в Нижегородском районе областного центра планируется расселить в период с 2025 по 2027 годы.
Как сообщается в документации на сайте нижегородского Заксобрания, средства на расселение направят по адресной инвестпрограмме региона. Все указанные дома 1917 года постройки и подлежат расселению.
Так, запланировано расселение домов № 6а, 10 и 12 по улице Студеной.
Кроме того, будут освобождены ветхие дома №43а (литера В и В1), а также дом №47 (литеры Б и Б1) по улице Алексеевской.
Как сообщалось ранее, еще один ветхий дом снесут на улице Беломорской в Сормове. Напомним, что более 20 ветхих домов планируется снести в Нижнем Новгороде в 2025 году.
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