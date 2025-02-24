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Общество

Несколько аварийных домов планируется расселить в Нижегородском районе

26 февраля 2025 15:05  [114] Общество

Несколько аварийных домов в Нижегородском районе областного центра планируется расселить в период с 2025 по 2027 годы.

Как сообщается в документации на сайте нижегородского Заксобрания, средства на расселение направят по адресной инвестпрограмме региона. Все указанные дома 1917 года постройки и подлежат расселению.

Так, запланировано расселение домов № 6а, 10 и 12 по улице Студеной.

Кроме того, будут освобождены ветхие дома №43а (литера В и В1), а также дом №47 (литеры Б и Б1) по улице Алексеевской. 

Как сообщалось ранее, еще один ветхий дом снесут на улице Беломорской в Сормове. Напомним, что более 20 ветхих домов планируется снести в Нижнем Новгороде в 2025 году.

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Теги:
Ветхий фонд Жилье Снос
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