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Нижегородстат составил портрет типичной нижегородки

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На 1 января 2024 года в Нижегородской области проживало 1,675 млн женщин, что составляет 54,7% населения. Большинство нижегородок (81%) живут в городах, а 19% — в сельской местности. Об этом сообщили в Нижегородстате.  

Средний возраст жительницы региона составляет около 45 лет. Она, как правило, состоит в браке, трудоспособна и проживает в городе.  

За последние 15 лет продолжительность жизни женщин увеличилась почти на 5 лет и в 2023 году достигла 78 лет. Согласно прогнозам, к 2033 году этот показатель может вырасти до 80 лет.  

Создание семьи остается важным приоритетом для нижегородок. Чаще всего они выходят замуж в 20–24 года (27,3%) и 25–29 лет (20,6%). В последние годы увеличилось число браков среди женщин 35–39 лет (12%) и 40–49 лет (13,6%).  

Возраст, в котором женщины рожают первого ребенка, постепенно увеличивается. В 2023 году большинство детей появилось у матерей 30–34 лет (28,8%). Доля рожениц в возрасте 25–29 лет сократилась до 27,2%, тогда как число женщин, становящихся матерями в 35–39 лет, за последние 10 лет удвоилось – с 10,3% до 20,6%.  

Наиболее популярными сферами занятости среди нижегородок остаются здравоохранение и социальные услуги (84,1% женщин, занятых в этих отраслях), образование (80,8%), торговля и гостиничный бизнес (64,4%) и финансовая и страховая деятельность (56,3%).  

Женщины региона активно заботятся о своем здоровье. Согласно опросам, 94,1% не употребляют табачные изделия, 55,1% прошли диспансеризацию в последние два года, 15,7% ежедневно едят не менее 400 граммов овощей и фруктов, 14,8% занимаются спортом самостоятельно, а 12,9% посещают организованные тренировки.

Напомним, ранее Нижегородстат составил портрет типичного нижегородца.

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Теги:
демография Нижегородстат Статистика
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