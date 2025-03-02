Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Заволжье

Смертельное ДТП произошло в Заволжье 9 марта. По данным пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места аварии.
Трагедия произошла возле дома №7 по улице Баумана. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ведется розыск водителя и установление обстоятельств ДТП.
Ранее сообщалось о страшном ДТП на трассе М-12 под Арзамасом, в котором пострадали пять человек.
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