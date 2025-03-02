Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Заволжье Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Заволжье 9 марта. По данным пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Трагедия произошла возле дома №7 по улице Баумана. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ведется розыск водителя и установление обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось о страшном ДТП на трассе М-12 под Арзамасом, в котором пострадали пять человек.