Сотрудников предложили проверять на полиграфе в Нижегородской области Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Проверять сотрудников на полиграфе предложили в Торгово-промышленной палате Нижегородской области. Информация размещена в телеграм-канале ТПП.

Отмечается, что организация предлагает услугу психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Соискателей могут проверить на скрытые зависимости, корыстные мотивы, промышленный шпионаж.

У действующих сотрудников предлагается определить лояльность, есть ли коррупционные моменты, хищения, передавали ли они кому-нибудь конфиденциальную информацию. При выявлении нарушений ТПП может провести служебные расследования.

В организации отмечают, что проверка сотрудников на детекторе лжи минимизирует риски для бизнеса, помогает поддерживать доверие в коллективе, а в спорных ситуациях - беспристрастно установить истину.

Ранее сообщалось, что вакансии бухгалтера, кладовщика и соцработника были наиболее востребованы у нижегородцев в 2024 году.