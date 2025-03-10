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Бизнес

Сотрудников предложили проверять на полиграфе в Нижегородской области

10 марта 2025 11:49  [157] Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Проверять сотрудников на полиграфе предложили в Торгово-промышленной палате Нижегородской области. Информация размещена в телеграм-канале ТПП. 

Отмечается, что организация предлагает услугу психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Соискателей могут проверить на скрытые зависимости, корыстные мотивы, промышленный шпионаж.

У действующих сотрудников предлагается определить лояльность, есть ли коррупционные моменты, хищения, передавали ли они кому-нибудь конфиденциальную информацию. При выявлении нарушений ТПП может провести служебные расследования. 

В организации отмечают, что проверка сотрудников на детекторе лжи минимизирует риски для бизнеса, помогает поддерживать доверие в коллективе, а в спорных ситуациях - беспристрастно установить истину. 

Ранее сообщалось, что вакансии бухгалтера, кладовщика и соцработника были наиболее востребованы у нижегородцев в 2024 году.

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Теги:
проверки ТПП Трудоустройство
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