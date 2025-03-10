СК начал проверку после высадки матери с ребенком из автобуса в Дзержинске

Доследственная проверка организована в Дзержинске по факту нарушения прав матери с малолетним ребенком. Об этом сообщает нижегородский СК.
Проверка началась после огласки случившегося в СМИ. По имеющейся информации, водитель высадил мать с четырехлетним ребенком из автобуса из-за проблем с оплатой проезда по терминалу. До нужной остановки они не доехали.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято после результатов проверки.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут облавы на безбилетников в общественном транспорте.
Ранее сообщалось, нижегородские перевозчики начали получать штрафы за несоблюдение расписания и условий брутто-контрактов.
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