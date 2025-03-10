Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2025 11:43  [131] Проект сохранения дома Штерновой в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу
12 марта 2025 11:35  [115] В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет
12 марта 2025 11:00  [164] Даты запуска судов "Спутник" в Нижнем Новгороде пока не известны
12 марта 2025 10:53  [115] На старт: «Ростелеком» предлагает пройти цифровой тест-драйв
12 марта 2025 10:47  [156] Буллинг называют вероятной причиной поножовщины в нижегородской школе №117
12 марта 2025 10:14  [148] Население Нижнего Новгорода вырастет на 120 тысяч после слияния с Кстовом
12 марта 2025 08:56  [365] Мигранты пожаловались в УФАС на паспортно-визовый сервис в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 08:30  [171] Вейпшопы в Нижнем Новгороде работают с нарушениями
12 марта 2025 08:00  [386] Потепление до +16 градусов идет в Нижний Новгород
12 марта 2025 07:42  [876] Врачи спасли нижегородку, пытавшуюся удалить "паразитов" с лица ножницами
Общество

Даты запуска судов "Спутник" в Нижнем Новгороде пока не известны

12 марта 2025 11:00  [164] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде оформляют документы на два судна на воздушной подушке "Спутник". Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в компании "Водолет".

После завершения оформления документации в компании назовут сроки выхода обоих судов на маршруты.

Напомним, что в январе в Нижегородской области проходили рабочие испытания двух судов на воздушной подушке "Спутник". Каждый из "Спутников" вмещает девять пассажиров вместе с капитаном.

Также сообщалось, что до конца 2025 года в Нижегородской области будут спущены на воду семь судов на подводных крыльях.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Судоходство Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
18 февраля 2025 19:29  [567] Судостроители показали первую готовую каюту лайнера "Николай Жарков"
06 февраля 2025 19:01  [690] Николай Патрушев посетил судостроительные предприятия Нижнего Новгорода
26 декабря 2024 11:31  [954] Проект реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла прошел госэкспертизу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph