Даты запуска судов "Спутник" в Нижнем Новгороде пока не известны Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде оформляют документы на два судна на воздушной подушке "Спутник". Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в компании "Водолет".

После завершения оформления документации в компании назовут сроки выхода обоих судов на маршруты.

Напомним, что в январе в Нижегородской области проходили рабочие испытания двух судов на воздушной подушке "Спутник". Каждый из "Спутников" вмещает девять пассажиров вместе с капитаном.

Также сообщалось, что до конца 2025 года в Нижегородской области будут спущены на воду семь судов на подводных крыльях.