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Общество

Создана специальная комиссия по расследованию ЧП в нижегородской школе №117

11 марта 2025 18:07  [118] Общество

Создана специальная комиссия по расследованию поножовщины в нижегородской школе №117, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Напомним, что инцидент произошел днем 11 марта. Восьмиклассник пришел в учебное заведение с ножом. В ходе конфликта с одноклассниками он ранил двоих. Их на скорой доставили в больницу. Им оказана медпомощь. В СК завели уголовное дело.

По словам градоначальника, в рамках работы комиссии предстоит выяснить, почему рамка металлодетектора, установлена в школе, не сработала. Такими рамками, уточнил Шалабаев, оснащены все муниципальные школы Нижнего Новгорода.

"Также вместе с Росгвардией будет проведена проверка эффективности работы частных охранных организаций, работающих в школах", - добавил он.

При этом директор депобра Владимир Радченко сообщил, что по факту случившегося будет провеено внутреннее служебное расследование.

Ранее выяснилось, что директор 117-й школы временно отстранена от работы.

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Теги:
поножовщина Уголовное дело Школы
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