Суд арестовал экс-начальника УТ МВД по ПФО Александра Бережного Происшествия

Суд арестовал бывшего начальника УТ МВД России по ПФО Александра Бережного. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член Общественного Совета при МВД России и эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов.

По его данным, экс-руководителя отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Александра Бережного подозревают в мошенничестве и превышении полномочий.

Сегодня, 12 марта в Нижнем Новгороде также задержали ректора филиала РАНХиГС.

Ранее суд отправил экс-ректора НГЛУ Жанна Никонова в СИЗО до 26 апреля. Ее подозревают в хищении более 1 млн рублей.