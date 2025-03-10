Суд арестовал экс-начальника УТ МВД по ПФО Александра Бережного

Суд арестовал бывшего начальника УТ МВД России по ПФО Александра Бережного. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член Общественного Совета при МВД России и эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов.
По его данным, экс-руководителя отправили в СИЗО.
Ранее сообщалось, что Александра Бережного подозревают в мошенничестве и превышении полномочий.
Сегодня, 12 марта в Нижнем Новгороде также задержали ректора филиала РАНХиГС.
Ранее суд отправил экс-ректора НГЛУ Жанна Никонова в СИЗО до 26 апреля. Ее подозревают в хищении более 1 млн рублей.
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