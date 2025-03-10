Схему движения транспорта изменят на площади Буревестника в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 2 апреля расширят зону одностороннего движения на площади Буревестника в сторону улицы Энгельса. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Нововведение поможет устранить путаницу, возникающую у водителей при выезде на площадь с парковки у ДК "Красное Сормово". Кроме того, для повышения безопасности пешеходов на выезде от дворца культуры появится новый пешеходный переход.

Специалисты советуют водителям заранее ознакомиться с изменениями, быть внимательными на дороге и строго следовать указаниям знаков.