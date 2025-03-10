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Общество

Завершился I этап реконструкции освещения на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

14 марта 2025 06:00  [103] Общество

Фото: "Россети Центр и Приволжье"

Первый этап реконструкции уличного освещения завершили на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в "Россети Центр и Приволжье". 

С июля 2024 года по январь 2025-го энергетики работали на участке от улицы Космонавта Комарова до улицы Новикова-Прибоя. Там заменили 112 новых опор освещения, смонтировали 269 современных светодиодных светильников и проложили около 3,7 км кабельных линий электропередачи.

Отмечается, что модернизация системы уличного освещения позволит снизить потребление энергии и в то же время значительно повысить безопасность дорожного движения.

Ранее стало известно, что модернизацию электросетевого комплекса в Нижегородской области продолжат

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Теги:
освещение Россети Электроэнергия
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