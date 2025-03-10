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Общество

Как работает критериальная система оценивания в нижегородской "Школе 800"

14 марта 2025 08:15  [75] Общество

В "Школе 800" внедрена критериальная система оценивания, в которой нет привычных пятибалльных отметок. Директор школы Марк Сартан рассказал НИА "Нижний Новгород", в чём её преимущества.  

“Мы сами для себя сформулировали слоган: "Достижения вместо ошибок". Критериальная система устроена так, что она нацеливает ребёнка на результат, а не фиксируется на его промахах”, — отметил Сартан.  

По его словам, ошибки всё же влияют на итоговый балл, но воспринимаются не как повод снизить оценку, а как сигнал о дефиците знаний. Такая система мотивирует учеников осваивать программу полностью и работать регулярно.  

“В обычной школе можно получить три пятёрки, а потом целую четверть ничего не делать – итоговая оценка всё равно будет "отлично". У нас так не получится. Если ученик не работает, у него начинают копиться "нули", процент освоения программы падает”, — пояснил директор.  

По его словам, многие ученики быстро понимают этот принцип, а родители отмечают, что дети сами начинают контролировать свой учебный процесс.  

“Критериальная система оценивает полноту освоения программы. Это не просто ярлык, который навесили, а реальный показатель знаний”, — подчеркнул Сартан.

Напомним, что у НИА "Нижний Новгород" вышло две части большого интервью с Марком Сартаном. В первой мы поговорили с директором "Школы 800" о детстве, выборе профессии и родителях, во второй — о борьбе с буллингом, скандале с "туалетными" правилами и многом другом. 

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Теги:
Образование Школа 800 школьники
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