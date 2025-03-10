Марк Сартан: "Мама говорила, что самая трудная работа в жизни — это отвечать за работу других" Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Два года назад в Нижнем Новгороде появилась "Школа 800" — один из самых амбициозных образовательных проектов России. За это время она стала не просто учебным заведением, а целой экосистемой, объединяющей учеников, педагогов и родителей. Главный редактор НИА "Нижний Новгород" Анастасия Назарова встретилась с директором "Школы 800" Марком Сартаном, чтобы поговорить не только об образовании, но и о его личном пути. О детстве, выборе профессии и многогранности образования — в первой части интервью.

— Марк Наумович, накануне (беседа состоялась 28 февраля. — Прим. ред.) "Школа 800" отметила двухлетие. С праздником! Хотя, наверное, вы каждый день сюда ходите, как на праздник. Такая красота здесь!

— Всё-таки нельзя сказать, что работа - это праздник каждый день. Но работа — это радость жизни. Я, например, очень не люблю разговоры про work-life balance, потому что при таком взгляде работа как будто изымается из жизни. Она становится чем-то внешним, чем-то, что необходимо для обеспечения жизни, но самой жизнью не является. Хотя на самом деле работа — важная её часть, позволяющая раскрыть и реализовать многие вещи, вплоть до собственного предназначения.

— Аж завидно.

— Приходите к нам! У нас счастье учиться, а учителя говорят, что счастье — учить.

— Человек начинается с детства, как сказал Сергей Михалков. А поскольку очень хочется узнать вас, Марка Сартана, как человека, предлагаю начать именно с него. Какие ценности вам привили в детстве?

— Я вырос в московской учительской семье. Отец был учителем русского языка и литературы, а потом стал директором школы. Мама преподавала английский, но в школе я учил немецкий — по её же предложению. Она говорила: "Английский при необходимости ты всегда выучишь". Так и произошло: немецкий я забыл, а английский в итоге освоил.

Целенаправленно мне никто не прививал ценности, но в семье, конечно, обсуждались вопросы ответственности, порядочности, эрудиции. Думаю, это во многом сформировало меня. Вообще, я сын своего отца. И совершенно точно нет человека, который бы повлиял на меня больше, чем он.

— Какой совет отца с вами на всю жизнь?

— Когда у отца в школе девочка сломала ногу, ему влепили выговор, хотя его даже в тот день не было на месте — вызвали на какое-то совещание. Я удивился и возмутился: "Пап, как же так?" А он спокойно ответил: "Кто-то должен всегда отвечать". И, заметьте, это был не совет. Отец вообще не был склонен к советам без прямого запроса. Это была его жизнь, его понимание его собственной ситуации, которым он со мной поделился. Именно такие вещи и оказывали на меня влияние. Отец много лет проработал в школе, и я во многом смотрю на неё его глазами.

А вот мама говорила, что самое трудное в жизни — это отвечать за работу других. И как только становишься руководителем, понимаешь: так и есть. Очень непросто, когда ты зависишь от других. Поэтому команда должна быть такой, чтобы на неё можно было опереться.

— А помните свой первый день в школе? Какие воспоминания с ним связаны?

— Никаких особенных. Всё было естественно. Я довольно рано пошёл в школу — мне не было ещё семи лет. К тому моменту я хорошо читал, писал, так что учёба не вызывала сложностей. Тяжелее стало в девятом классе, когда я поступил в математическую школу. Но это не были непреодолимые трудности, просто нагрузка увеличилась.

— Вы были из тех, кто целенаправленно учился на одни пятёрки? Или больше про друзей, переменки, общение?

— Я всегда хорошо учился, но никогда не умирал над учебниками. Не прогуливал, но и не стремился быть заучкой. Я был нормальным ребёнком с нормальными приколами. Например, в третьей четверти седьмого класса получил шесть замечаний в дневник по поведению, впрочем выводы сделал и дальше таких эксцессов уже себе не позволял.

— До сих пор общаетесь со своими школьными друзьями?

— Конечно. Мои самые близкие друзья — из школьного и институтского периодов.

— Они добились таких же высот, как вы?

— Как измерять высоты? Все состоялись. У всех работа, семья, дети, внуки. Мы никогда не заглядываем друг другу ни в карман, ни в карьерную книжку. Мы любим и ценим друг друга за другое. Не за достижения.

— А как же посплетничать?

— Ну, это женская история. Не про нас.

— Хорошо. Давайте вернёмся к вашему детству. Ваши родители были педагогами. Вопрос выбора профессии не стоял?

— Наоборот! Мама говорила: "Только через мой труп!", прекрасно понимая, насколько это тяжелая профессия. Тем не менее все повернулось вот так. И да, я пришёл в образование прежде всего как проектировщик. До "Школы 800" у меня был проект в Иркутске — "Умная школа". Мы с командой разрабатывали образовательную систему. Задача была придумать школу с нуля и пройти весь путь от замысла до запуска, чем мы в итоге занимались несколько лет. В "Школу 800" я пришёл, когда ещё даже не была закончена стройка, а уже нужно было сделать школу достойной и яркой даже на федеральном уровне. Вот и занимаемся этим, теперь уже всем коллективом, в котором насчитывается 338 человек.

— Я, кстати, тоже была здесь, когда не было ни отделки, ни мебели. Сейчас корпус в Печёрах выглядит впечатляюще.

— Да. А это лишь один из трёх корпусов.

— Возвращаясь к вашей маме. Не думали, что выбрали такой путь в пику ей?

— Родители никогда не диктовали мне, кем быть. Поэтому ответ: "Нет". Мне не было нужды им противостоять. Отец был человеком, к которому я мог обратиться за любым советом. Что, собственно, я и делал, даже в самом взрослом возрасте. Он никогда не настаивал на следовании его советам. Просто говорил, как лучше поступить по его мнению, а потом уточнял: "Делай, как считаешь нужным". А вот мама проявляла большую заботу и настойчивость. Но нет, ничего в пику ей я не делал. Так сложилось, что я выбрал сферу образования. Притянуло — и мы с образованием встретились.

— Других вариантов развития событий не было?

— Всегда есть другие варианты. Жизнь — это кладбище возможностей.

— Какие, например?

— Да какие угодно. В 90-е можно было пойти в бизнес. Но меня это никогда не интересовало — цель зарабатывать деньги мне неинтересна. Можно было посвятить себя науке, журналистике. Я, кстати, много лет был главным редактором газеты "Школьный психолог". С удовольствием этим занимался.

— И чего же бросили?

— Это себя исчерпало. Сделал, всё что мог.