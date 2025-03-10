Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 марта 2025 08:15  [44] Как работает критериальная система оценивания в нижегородской "Школе 800"
14 марта 2025 07:45  [116] Марк Сартан развеял миф об элитарности "Школы 800"
14 марта 2025 07:00  [113] Марк Сартан: "Активные дети — это вызов для школы"
14 марта 2025 06:00  [151] Завершился I этап реконструкции освещения на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде
13 марта 2025 19:24  [413] Выдано разрешение на строительство 5-й очереди ИТ-кампуса "Неймарк"
13 марта 2025 19:06  [297] Речные рейсы в Пермь и Тольятти планируют запустить из Нижнего Новгорода
13 марта 2025 18:38  [258] Нижегородцу провели уникальную операцию по восстановлению слуха
13 марта 2025 17:57  [338] Международный форум "Интурмаркет" стартовал в Нижнем Новгороде
13 марта 2025 17:32  [244] Начался набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства в Нижегородской области
13 марта 2025 17:09  [288] Кто будет обслуживать троллейбусные маршруты в Нижнем Новгороде
Общество

Марк Сартан развеял миф об элитарности "Школы 800"

14 марта 2025 07:45  [116] Общество

Фото: Анастасия Назарова

Директор "Школы 800" в Нижнем Новгороде Марк Сартан опроверг распространённое мнение о том, что образовательное учреждение предназначено только для элиты. На эту тему он высказался в большом интервью с НИА "Нижний Новгород"

По его словам, единственным критерием поступления является конкурсный отбор, который действует с пятого класса. Никаких привилегий или особых условий для поступления не предусмотрено.  

"Смотря, что называть элитой. У нас есть конкурс с пятого класса. Это делает нас элитной школой? Ни один человек не попал к нам в обход конкурсного отбора», — подчеркнул Сартан.  

Он также отметил, что школа ориентирована на высокие образовательные результаты, и это главный принцип её работы. "Если это важно – добро пожаловать. Если нет – значит, это просто не ваша школа", — добавил директор.

Напомним, что в феврале "Школа 800" отметила двухлетие. С днем рождения учебное заведение поздравил нижегородский губернатор Глеб Никитин. 

Сообщалось также, что с 3 марта "Школа 800" открыла прием в первые классы. 

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школа 800
Поделиться:
Новости по теме
14 марта 2025 07:00  [113] Марк Сартан: "Активные дети — это вызов для школы"
12 марта 2025 13:43  [425] Марк Сартан: "Мама говорила, что самая трудная работа в жизни — это отвечать за работу других"
27 февраля 2025 19:06  [790] "Школа 800" отметила двухлетие и получила федеральное признание
11 февраля 2025 13:01  [685] Нижегородская "Школа 800" откроет прием в первые классы с 3 марта  
03 февраля 2025 15:45  [1050] "Школа 800" изменит правила посещения туалета после шумихи в соцсетях
21 декабря 2024 13:12  [992] Нижегородская "Школа 800" вошла в число лучших образовательных брендов в России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph