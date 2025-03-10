Марк Сартан развеял миф об элитарности "Школы 800" Общество

Фото: Анастасия Назарова

Директор "Школы 800" в Нижнем Новгороде Марк Сартан опроверг распространённое мнение о том, что образовательное учреждение предназначено только для элиты. На эту тему он высказался в большом интервью с НИА "Нижний Новгород".

По его словам, единственным критерием поступления является конкурсный отбор, который действует с пятого класса. Никаких привилегий или особых условий для поступления не предусмотрено.

"Смотря, что называть элитой. У нас есть конкурс с пятого класса. Это делает нас элитной школой? Ни один человек не попал к нам в обход конкурсного отбора», — подчеркнул Сартан.

Он также отметил, что школа ориентирована на высокие образовательные результаты, и это главный принцип её работы. "Если это важно – добро пожаловать. Если нет – значит, это просто не ваша школа", — добавил директор.

Напомним, что в феврале "Школа 800" отметила двухлетие. С днем рождения учебное заведение поздравил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Сообщалось также, что с 3 марта "Школа 800" открыла прием в первые классы.