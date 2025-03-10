Энергетики восстановили электроснабжение в Нижегородской области после непогоды Общество

Электроснабжение в Нижегородской области, нарушенное из-за сильного ветра, полностью восстановлено. Все последствия непогоды устранены, и подача электроэнергии потребителям возобновлена в полном объеме.

Для ликвидации последствий стихии были мобилизованы 65 бригад филиала "Нижновэнерго". В восстановительных работах участвовали 188 специалистов и 70 единиц спецтехники.

Социально значимые объекты работают в штатном режиме, перебоев в подаче электроэнергии нет.

Энергетики продолжают тесное взаимодействие с региональным управлением МЧС, ЕДДС, органами исполнительной власти и муниципалитетами. В филиале "Нижновэнерго" действует оперативный штаб, специалисты ведут постоянный мониторинг погодных условий.

О любых новых перебоях с электричеством и сроках устранения аварий можно сообщить и получить информацию через онлайн-сервисы компании "Россети Центр".

Ранее сообщалось, мощный ураганный ветер повалил более 20 деревьев и повредил 2 автомобиля в Нижнем Новгороде вечером 14 марта.